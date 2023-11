Cesc Fabregas, allenatore ad interim del Como, ha così raccontato di come ha ricevuto la chiamata per la prima squadra

LE PAROLE – «Anch’io sono rimasto sorpreso quando domenica 12 novembre, alle 15.11, la proprietà mi ha telefonato per annunciarmi che dal mercoledì successivo avrei dovuto guidare la prima squadra del Como. Sono emozionato. Ma sono qui per vincere e per proporre un bel calcio. Questa esperienza è una possibilità in più che mi dà la vita. Del resto già da giocatore avevo dentro di me certe caratteristiche. Ma ovviamente da calciatore la vita era molto più semplice. Quando sei un tecnico tutti dipendono da te: i giocatori ti chiedono consigli, gli esclusi ti domandano perché non sono stati scelti, voi giornalisti mi fate domande».

