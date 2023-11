Arthur parla verso il prossimo match con il Milan. Le dichiarazioni del centrocampista in forza alla Fiorentina

Arthur, della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport in vista del match contro il Milan.

OBIETTIVO – «Il nostro obiettivo principale è vincere ogni partita e dopo vediamo dove possiamo arrivare. Contro il Milan sarà una partita molto difficile, contro una squadra molto forte. E sarà ancora più difficile giocare a casa loro. Però il nostro obiettivo è giocare ogni partita con l’atteggiamento giusto».

ASSENZE MILAN – «Leao e Giroud stanno facendo veramente bene e sappiamo che sono molto forti. Per noi è meglio se non giocano, però il Milan ha tanti calciatori forti. Chiunque entra in campo del Milan può farci del male, noi dobbiamo restare concentrati. A prescindere da chi gioca e chi non gioca, noi dobbiamo pensare alla nostra squadra e a quello che possiamo fare bene».

