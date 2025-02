Como-Juventus: arriva l’esclusione di Thiago Motta dalla formazione titolare

Le scelte di Fabregas e Motta per Como-Juventus: Conceição escluso dai titolari, ecco chi gioca dall’inizio e le ultime sui nuovi acquisti.

La 24ª giornata di Serie A si apre con il match tra Como e Juventus, due squadre con obiettivi opposti: i lombardi lottano per la salvezza, mentre i bianconeri puntano a consolidare la corsa alla Champions League.

Le scelte di Thiago Motta: Conceição parte dalla panchina

La grande sorpresa nella formazione della Juventus è l’esclusione di Francisco Conceição dall’11 titolare. L’esterno offensivo, arrivato nel mercato invernale dal Porto, partirà inizialmente dalla panchina.

Thiago Motta ha preferito puntare su un assetto più fisico e dinamico, schierando Gonzalez, McKennie e Yildiz sulla trequarti, alle spalle di Kolo Muani, confermato come unica punta.

L’allenatore bianconero ha fatto scelte importanti anche in difesa, dove Renato Veiga sarà titolare al fianco di Gatti, mentre i nuovi acquisti Alberto Costa e Lloyd Kelly sono stati convocati ma inizieranno dalla panchina.

Le scelte di Fabregas: Douvikas e Ikoné fuori dall’11 titolare

Il Como, reduce da due sconfitte consecutive, schiererà il classico 4-2-3-1 con Cutrone unica punta. Anche qui, però, ci sono novità: Douvikas e Ikoné partiranno fuori, con Nico Paz, Strefezza e Assane Diao dietro l’attaccante. In difesa, invece, il nuovo arrivato Smolčić dovrebbe essere subito titolare.

Il peso dell’assenza di Conceição dall’11 iniziale

L’esclusione iniziale di Conceição potrebbe sorprendere, considerando le sue qualità nell’uno contro uno. Tuttavia, con il Como che si difenderà basso, Motta potrebbe preferire sfruttarlo a partita in corso, quando gli spazi si apriranno maggiormente.

Ora resta da vedere se le scelte dei due allenatori si riveleranno vincenti in una sfida che potrebbe essere decisiva per le ambizioni stagionali di entrambe le squadre. Giocherà quindi Nico Gonzalez davanti con Yildiz e a sorpresa McKennie trequartista, inoltre Koopmeiners agirà da mediano con Thuram o Locatelli in cabina di regia. In difesa si rivede Savona terzino sinistro e Weah a destra.