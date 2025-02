Moise Kean e i rimpianti della Juventus: un grave errore lasciarlo partire

Moise Kean sta trovando continuità con la Fiorentina e segna una doppietta contro l’Inter. La Juventus ha sbagliato a lasciarlo partire?

Nel calcio moderno, le decisioni di mercato possono rivelarsi azzeccate o trasformarsi in veri e propri rimpianti, questo potrebbe essere il caso della Juventus. Le scelte fatte da un club, soprattutto in fase di cessioni, possono influenzare profondamente il futuro della squadra. Spesso, giocatori sottovalutati in un contesto trovano nuova linfa altrove, diventando elementi chiave per altre squadre.

Una doppietta che fa riflettere

Negli ultimi anni, la Juventus ha adottato una strategia di mercato basata su investimenti mirati e cessioni di giocatori ritenuti non essenziali. Tuttavia, non è la prima volta che un talento lasciato andare dai bianconeri trova il suo spazio altrove, facendo sorgere dubbi sulla scelta della dirigenza. È il caso di Moise Kean, che alla Fiorentina sembra aver finalmente trovato la sua dimensione.

Nel recente match contro l’Inter, Kean ha messo a segno una doppietta, contribuendo in modo determinante alla vittoria della Fiorentina. Le sue prestazioni stanno dimostrando che, con fiducia e continuità, può essere un attaccante incisivo. Dopo la partita, ai microfoni di Sky Sport, il giocatore ha rilasciato dichiarazioni che hanno fatto discutere:

“Basta crederci. Ho trovato una città, una squadra e un gruppo che mi vuole bene. Il ct in tribuna? Spalletti sa che lavoro sodo e mi ha sempre dato ottimi consigli. Qualcuno mi sta rimpiangendo? Non so di cosa stai parlando, sono qua a Firenze, sto bene e penso a fare bene qua.”

Parole che sembrano un messaggio chiaro alla Juventus, società che ha scelto di separarsi dall’attaccante senza dargli lo spazio necessario per esplodere definitivamente.

Un rimpianto bianconero?

La Juventus ha vissuto negli ultimi anni una difficoltà nel reparto offensivo, con alternanza di attaccanti che non hanno sempre garantito il rendimento sperato. Kean, nonostante alcune critiche ricevute in passato, sta dimostrando di poter essere un giocatore importante, e la sua crescita a Firenze potrebbe far sorgere qualche rimpianto tra i dirigenti bianconeri.

Se continuerà su questa strada, la domanda sarà inevitabile: la Juventus ha sbagliato a lasciarlo partire?