Compagnoni: «Allegri non ha esitato a dare fiducia a un 2005 come Yildiz, è stato bravo e coraggioso». Le parole del giornalista

Il giornalista Maurizio Compagnoni a Sky Sport 24 ha parlato di Yildiz.

LE PAROLE – «In un calcio italiano che fa fatica a inserire giovani 2002, che vengono considerati molto giovane e immaturo, Allegri non ha esitato a dare fiducia a un 2005 come Yildiz. Ed è stato ripagato dalle prestazioni del giocatore. Mi accorsi nella tournee negli States che ha un talento enorme. Se la Juve punta su 2005 non è semplice, Allegri è stato coraggioso e bravo».

