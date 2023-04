Compagnoni: «Juve e Inter sottoritmo, in Europa sarà difficile così». Le dichiarazioni del giornalista sulla semifinale

Il giornalista Maurizio Compagnoni a Sky Sport 24 ha parlato di Juve e Inter dopo il pareggio nella semifinale di andata di Coppa Italia.

JUVE INTER – «La sfida è stata equilibrata: certi momenti ha giocato meglio la Juve e altri l’Inter. Ho visto due squadre che hanno giocato sottoritmo per scelta. In ottica coppe europee dovranno alzare ritmi, sennò è difficile andare avanti. Tutto sommato ho visto due squadre che non stanno male in questo momento della stagione. Per il ritorno è tutto aperto».

