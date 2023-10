Il telecronista Maurizio Compagnoni si è detto stupito dal grande impatto di Marcus Thuram nella nostra Serie A.

Maurizio Compagnoni ha lanciato diversi spunti interessanti sull’Inter a Sky Sport 24. “Le insidie insite nella gara col Toro? Una potrebbe essere dal tipo di prestazione dei granata che possono mettere in difficoltà nell’uno contro uno, ci riesce con squadre sulla carta più forti, e l’altra insidia è l’Inter stessa. Quando gioca da Inter ha picchi straordinari, poi ogni tanto – per età e per tanti impegni – accusa passaggi a vuoto. Credo che la squadra abbia fatto un grande salto di qualità nella finale di Champions capendo che è una squadra di livello internazionale. Pur perdendo quella partita, raramente ho visto in difficoltà così il City di Guardiola“.

stadio Olimpico Grande Torino

Su Thuram

“Thuram mi è stato segnalato quando giocava in Ligue1, giocava alla Leao, si vedeva che aveva un talento enorme ma aveva un problema, si impappinava davanti alla porta. Ma era giovanissimo. Ma se sotto porta impara ad essere freddo e lucido potenzialmente è straordinario, grande fisicità da chi è alto 1.92 ma ha i piedi di uno alto 1.68. È uno che svaria, nasce ala sinistra. Non siamo arrivati al cento per cento del suo potenziale”.

La migliore Inter di Marotta

“Presto per dirlo. Se Thuram continua in questa crescita ci sta quello che dice Marotta. Qualche Inter forte ce l’ha avuta tra le mani, come quella di Conte che ha vinto lo scudetto. questa ha tante alternative. Frattesi sarebbe titolare ovunque, un ricambio di lusso. Aspetterei un po’ ma ci può stare quello che dice il dirigente interista”.

L’articolo Compagnoni: “L’Inter ha fatto il salto di qualità ma il Torino può metterla in difficoltà così, Thuram giocava alla Leao” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG