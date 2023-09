Compagnoni: «Senza Pogba la Juve non lotta per lo scudetto». Le dichiarazioni del giornalista sui bianconeri

La positività al doping di Pogba e il suo probabile stop chiude le porte dello scudetto alla Juve. E’ quanto ha detto il giornalista Maurizio Compagnoni a Sky Sport 24.

LE DICHIARAZIONI – «Nel momento in cui non c’è più Pogba ha ragione allegri a dire che l’obiettivo è arrivare a tre le prime quattro. Se manca Pogba non è che ci sono Marchisio e Vidal, ma Fagioli e Miretti che sono ragazzi promettenti. Col vero Pogba la Juve poteva lottare per scudetto. Senza Pogba e con rosa ristretta a centrocampo la Juve è fuori da corsa scudetto».

