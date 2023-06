Compie oggi quarantaquattro anni Diego Milito, il Principe che è diventato Re nella notte di Madrid: gli auguri dell’Inter

Sui social e sul proprio sito ufficiale, l’Inter ha reso omaggio a Diego Milito facendogli gli auguri per il suo quarantaquattresimo compleanno. L’argentino è rimasto nei cuori di tutti i tifosi nerazzurri per aver trascinato la squadra alla vittoria dello storico Triplete nel 2010.

Su inter.it si legge: «MILANO – Nell’immaginario collettivo dei tifosi nerazzurri resterà sempre il Principe che nella notte di Madrid ha realizzato una straordinaria favola. Arrivato all’Inter nell’estate 2009, ha segnato 75 reti in 171 gare ufficiali, conquistando subito il cuore del tifo interista che nel 2020 lo ha eletto tra i “grandi”, facendolo entrare nella Hall of Fame Nerazzurra. In nerazzurro ha vinto 1 Scudetto, 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Champions League e 1 Mondiale per club.

Oggi il Principe Diego Milito compie 44 anni e riceve i migliori auguri da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi».

L’articolo Compleanni nerazzurri, gli auguri dell’Inter per i 44 anni di Diego Milito: il messaggio proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG