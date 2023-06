L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha analizzato la prestazione del Manchester City in finale contro l’Inter.

Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla partita poco brillante della squadra di Guardiola. “So che Pep sentiva parecchio il peso della finale contro l’Inter. Non aveva mai vinto la Champions con gli inglesi, nonostante il club avesse speso tantissimi soldi per accontentare tutte le sue richieste”.

Josep Guardiola

“Contro l’Inter il Manchester City non ha disputato la sua miglior partita, ho visto poco pressing, poco ritmo, pochi attacchi negli spazi. Mi è sembrato che la squadra fosse stanca, ma ci sta: hanno tirato la carretta per tutta la stagione. Adesso che hanno conquistato tre trofei possono rilassarsi, anche se sono convinto che il mio amico Pep non lo farà. Lui vive di calcio pure in vacanza, e questa è la sua forza”.

