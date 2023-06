Protagonista assoluto con l’Italia ai Mondiali U20, Cesare Casadei ha mandato un messaggio sui propri social dopo la sconfitta in Finale

Ha stregato tutti con la maglia dell’Italia, trascinando la compagine azzurra fino alla finale ai Mondiali U20: Cesare Casadei, talento ex Inter, è stato anche premiato come miglior calciatore del torneo e capocannoniere. Per lui ben 7 le reti realizzate da centrocampista. Sui social, il talento azzurro ha mandato un breve messaggio dopo la sconfitta in finale contro l’Uruguay.

Il calciatore scrive: « Dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto! Grazie ».

