Compleanno Huijsen: il talento diventa maggiorenne alla Juve. Sui social tanti tifosi gli fanno gli auguri

E’ un giorno speciale oggi per Huijsen. Il giovane e talentuoso difensore della Juventus Next Gen festeggia oggi il compleanno, diventando maggiorenne proprio in bianconero.

L’olandese classe 2005 quest’anno si è consacrato guadagnandosi la promozione dalla formazione Primavera alla squadra di Brambilla, giocando in Serie C con grandi risultati. E tantissimi tifosi della Juve, via social, gli hanno inviato degli affettuosi auguri di compleanno.

The post Compleanno Huijsen: il talento diventa maggiorenne alla Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG