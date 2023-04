"Cori razzisti a #Lukaku, sanzione sospesa e curva #Juve aperta"

Questa decisione è giusta: la Juve ha collaborato.

Quello che poteva fare la Figc era rivedere il giallo a Lukaku: non per vederlo in campo nella semifinale di ritorno (chissenefrega), ma per ragioni di buonsenso.

— Fabrizio Biasin (@FBiasin) April 14, 2023