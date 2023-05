Compleanno Yildiz: il gioiello della Juve festeggia 18 anni. Il VIDEO pubblicato sui social per celebrare la maggiore età

Kenan Yildiz festeggia oggi 18 anni. Il gioiello della Juve ha subito incantato con la Primavera di Montero e negli ultimi mesi ha già fatto il salto in Next Gen, in attesa della prima squadra:

Questo il video per celebrare i 18 anni di Yildiz.

The post Compleanno Yildiz: il gioiello della Juve festeggia 18 anni – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG