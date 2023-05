Lapo Elkann presidente Juve? «I ruoli voglio guadagnarmeli per competenza e capacità». Risponde così ai rumors

Lapo Elkann risponde così, su Twitter, ai rumors sul possibile ruolo nella nuova dirigenza della Juve:

Le posizioni o ruoli voglio guadagnarmeli per competenza e capacità e non di certo per il cognome che portò . In primis sono Lapo con tutti privilegi che posso avere ma lotto e combatto ogni giorno per fare le cose al meglio e do tutto me stesso. Chi lavora ho a lavorato con me… — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 3, 2023

LAPO ELKANN – «Le posizioni o ruoli voglio guadagnarmeli per competenza e capacità e non di certo per il cognome che porto. In primis sono Lapo con tutti privilegi che posso avere ma lotto e combatto ogni giorno per fare le cose al meglio e do tutto me stesso. Chi lavora o a lavorato con me lo sa, lo ha visto. A volte ci sono stati grandi successi e a volte no ma io fortunatamente non mi ritengo perfetto . I Think out of the box try doing the same».

The post Lapo Elkann presidente Juve? «I ruoli voglio guadagnarmeli per competenza e capacità» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG