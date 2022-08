L’Atalanta con Soppy sistemerebbe una volta per tutte il problema sulle fasce laterali. La situazione attuale

L’Atalanta con l’arrivo di Soppy sistemerebbe una volta (sulla carta) il problema sulle fasce laterelali. L’esterno in forza all’Udinese presenta caratteristiche abbastanza interessanti per quello che è il gioco offensivo della Dea: velocità, rapidità, capacità di saltare l’uomo e di conseguenza liberare degli spazi. Perché prendere un terzino destro di spinta quando i problemi sono a sinistra Attualmente l’Atalanta presenta Hateboer, Zappacosta, Maehle, Zortea e in aggiunta Ruggeri: di cui quattro che possono giocare a sinistra (come riscontrato anche contro la Sampdoria). Analizzando ciò che si è visto sabato scorso tra un Joakim in forma e un Zortea in procinto di crescere, l’upgrade dovrà per forza essere effettuato a destra in attesa del recupero di Zappacosta. Ora non resta che aspettare la fumata bianca, per poi precipitarsi sul vice Duvan.

L’articolo Con l’ingresso di Soppy l’Atalanta sistemerebbe le fasce. Ecco perché proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG