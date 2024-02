L’allenatore del Porto Sergio Conceicao ha fatto intendere che continuerà ad utilizzare l’attaccante che a luglio dovrebbe diventare nerazzurro.

Sergio Conceicao ha parlato in conferenza stampa della situazione di Mehdi Taremi che avrebbe dovuto svolgere le visite mediche per il passaggio a parametro zero all’Inter. “Io non lavoro all’aeroporto, non so se gli aerei erano in partenza, non c’erano, quello che so è questo, e l’ho sempre detto, ed è una frase che mi è rimasta, e c’è scritto qui sui murales. Qui non basta avere un contratto con il Porto, devi sentirti parte della società, Taremi si sente parte della società, bisogna avere rispetto. Taremi ha un contratto fino a giugno e bisogna avere rispetto per il giocatore, perché il giocatore ha rispetto per il club. Parliamo di un giocatore straniero che si trova nella top 3 per numero di gol segnati (86 gol), con davanti solo Jardel e Jackson Martínez. Taremi è davanti a Hulk, con meno partite e la gente sembra dimenticarselo”.

A difesa dell’iraniano

“Cento volte hanno urlato per i gol di Taremi o per quei quasi 50 assist che ha fatto per far segnare i suoi compagni e non possiamo dimenticarlo, bisogna avere rispetto, perché Taremi ha rispetto per la società, lavora duramente qui ogni giorno. Ha viaggiato, dopo non aver dormito tutta la notte era disponibile per gli allenamenti e per andare ad Arouca, sia che si trattasse di giocare un minuto, un secondo o 90 minuti. Non vale la pena farsi prendere la mano. Non c’è nessuno che ama la società più di me e se sentissi che qualche giocatore non si è impegnato, credetemi, potreste chiamare anche Maradona, ma qui con me non ci sarebbe stata alcuna possibilità. Se Taremi lavora come deve lavorare è un’opzione. magari non sarà convocato perché non sta lavorando benissimo, ma rientra nelle opzioni, le mie opzioni, la mia decisione riguardo a Taremi, è esattamente uguale agli altri, non gioco per le mie orecchie, sono qui con le mie idee, con le mie convinzioni, perché amo il FC Porto, non non parlo male del Porto gratuitamente. Bsogna avere rispetto, perché lui ha sempre avuto rispetto per la società ed è un professionista in tutto e per tutto. Ci sono stati alcuni giocatori che se ne sono andati e hanno lavorato benissimo fino all’ultimo giorno di contratto in maniera esemplare. Grandi professionisti“.

