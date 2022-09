Paolo Condò parla del derby di sabato tra Inter e Milan, che influenza le formazioni in campo e gli animi di tutti

Paolo Condò su Repubblica parla dell’atteso derby di sabato tra Inter e Milan.

LE PAROLE– «È probabile che sulla scelta delle formazioni abbia inciso il SuperSabato in arrivo: Fiorentina-Juve, Milan-Inter e Lazio-Napoli in un giorno costituiscono la prima svolta possibile del campionato. Il Milan, dopo essersi trovato in vantaggio di un punto, arriva al derby con analogo distacco. Alla quinta giornata conta il giusto, cioè poco, ma avvisa i campioni che i pareggi in trasferta stanno uscendo troppo facili: siamo già a due, l’anno scorso furono quattro in tutto. A fronte di 14 vittorie»

