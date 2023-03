Sono queste le parole del giornalista Paolo Condò, ecco cosa dice a La Repubblica sul Milan e del momento rossonero.

Ecco le parole di Paolo Condò, il giornalista parla del Milan e del momento dei rossoneri a La Repubblica: “Il solito gol portentoso di Theo Hernandez all’Atalanta (…) basta a Pioli per vincere lo scontro diretto di giornata. I rilievi sul Milan sono trasparenti. In positivo, l’organizzazione difensiva tornata così puntuale da non far nemmeno tirare in porta l’Atalanta.“

Concludono le pagine: “Thiaw è una nuova certezza, Kalulu e Tomori sono tornati ai loro livelli. In negativo, la perdurante eclissi di Leao in zona gol: soltanto due centri in 12 gare nel 2023, almeno Messias (su suo assist, va detto) ha tolto pathos agli ultimi minuti del match. A prescindere da rientri e rinnovi, il Milan ha bisogno di un grande attaccante giovane.”

