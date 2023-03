L’ex mediano di Milan e Atalanta torna a parlare proprio della sfida che ha visto come vincitrice i rossoneri a Calciomercato.com.

Ecco cosa dice l’ex giocatore del Milan e dell’Atalanta, Massimo Donati a Calciomercato.com sulla sfida che visto vincitrice la squadra rossonera: “L’Atalanta ha patito il ritmo del Milan, è stato strano vedere come i rossoneri andassero più forte, al di là delle tattiche. Hanno vinto con intensità e ritmo, le armi proprio della Dea. L’aspetto mentale e il recupero degli infortunati stanno facendo la differenza. Più che dal punto di vista fisico, la condizione e la voglia di gestire le due fasi sono tornate quelle dell’anno scorso, a differenza di quanto capitava un mese fa.“

Conclude sulla tattica: “A Leao piace maggiormente partire defilato per poi venire dentro al campo, è normale che per caratteristiche si debba adattare e diventare più concreto. Thiaw? Merito di Pioli, l’allenatore deve saper trovare soluzioni per risolvere i problemi e lui l’ha fatto, non subendo più gol. E’ stato bravissimo a trovare il rimedio.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG