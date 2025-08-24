Il Napoli, dopo la delicata gara contro il Sassuolo di Fabio Grosso, non ha intenzione di fermarsi col calciomercato. Per Conte arriva un colpaccio a sorpresa .

L’estate del Napoli è stata una delle più vivaci e chiacchierate dell’intera Serie A. I colpi messi a segno dalla dirigenza hanno consegnato ad Antonio Conte una rosa profonda, arricchita dall’arrivo di campioni del calibro di Kevin De Bruyne, senza dimenticare innesti mirati come Sam Beukema, Noa Lang, Miguel Gutierrez e Lorenzo Lucca. Un mercato di alto profilo che ha riportato entusiasmo nella piazza e la sensazione di una squadra costruita per tornare a competere stabilmente ad alti livelli in Italia e in Europa. Eppure, c’è una macchia che rischia di pesare in maniera significativa: l’infortunio di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, grande colpo estivo per dare peso e gol al reparto offensivo, si è fermato prima ancora di poter assaporare la nua Serie A di Conte. Una tegola che costringe il Napoli a rivedere i piani, perché il solo Lucca, per quanto in crescita, non può reggere l’intera responsabilità dell’attacco in una stagione lunga e piena di impegni.

Per questo motivo la dirigenza si sta guardando intorno. La priorità è aggiungere un altro attaccante, ma Conte sembra avere idee più ampie: non solo un centravanti per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Lukaku, ma anche un rinforzo in mezzo al campo. Il tecnico salentino vuole dotare il Napoli di alternative valide in ogni reparto, così da non essere mai costretto a rinunciare alla propria intensità di gioco. Nel mirino ci sono profili che uniscono esperienza e prospettiva, giocatori capaci di inserirsi subito nello scacchiere di Conte ma che abbiano ancora margini di crescita per il futuro. Uno di essi è già passato sotto le “grinfie” del Napoli…

Napoli, Brescianini di nuovo nel mirino: dipende tutto da Musah

In questo contesto si inserisce la notizia riportata da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo Moretto, il Napoli avrebbe riallacciato i contatti per Marco Brescianini, centrocampista dell’Atalanta. Una pista non nuova, perché già in passato il giocatore era finito nei radar del club azzurro. L’operazione sarebbe legata a un possibile intreccio di mercato: “La possibile uscita di Yunus Musah in direzione Atalanta è legata a quella di Brescianini al Napoli. Marco Brescianini è un vecchio pallino della SSC Napoli, ma l’Atalanta prima di farlo partire vuole capire se ci sono i margini per arrivare al centrocampista del Milan“.

Il nome di Brescianini non è affatto casuale. Lo scorso anno, prima di approdare all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il giocatore aveva addirittura svolto le visite mediche con il Napoli, salvo poi cambiare destinazione. Un segnale di quanto il club partenopeo creda nelle qualità del centrocampista classe 2000, capace di unire corsa, forza fisica e un discreto senso del gol. Adesso il cerchio potrebbe chiudersi. Se l’Atalanta riuscirà ad affondare il colpo su Musah, l’operazione per portare Brescianini al Napoli potrebbe decollare, regalando a Conte quell’uomo in più a centrocampo che chiede a gran voce. Una mossa che avrebbe senso anche in chiave Champions League, dove la profondità della rosa sarà fondamentale per affrontare al meglio un calendario fitto di impegni.