Questo il report ufficiale del Milan dell’allenamento del primo di marzo, così il sito ufficiale dei rossoneri analizza la giornata: “Rossoneri a Milanello per la ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Pioli a seguito del successo sull’Atalanta. Prima parte in palestra, per poi uscire sul campo rialzato e continuare il riscaldamento con alcuni esercizi fisici tra ostacoli bassi e coni. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni sul possesso che hanno preceduto il lavoro tecnico, focalizzato sulle conclusioni. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione.“

Conclude così sul programma di domani due marzo: “Il programma prevede un allenamento al mattino.” Così in vista del prossimo match.

