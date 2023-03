Il giornalista Gianluca Di Marzio parla così su Sky Sport sul Milan, ecco come analizza la situazione dei singoli.

Grande esperto di mercato, il giornalista Gianluca Di Marzio su Sky Sport si è espresso così sui singoli del Milan: “È stato bravo Pioli. Il Milan aveva avuto la crisi più forte tra i club in lotta per la Champions, come punteggi e prestazioni. Pioli ha trovato una soluzione, come il cambio di sistema di gioco.“

Conclude così il giornalista citando Thiaw e il belga De Ketelaere: “ha capito che mancava compattezza e ha cercato di fare più solidità e sicurezza, valorizzando giocatori come Thiaw e dando sicurezza mentale alla squadra. Milan assolutamente guarito. Vedremo con l’assenza di Leao, ma credo che con De Ketelaere si possa avere un’opportunità; non è facile giocare spezzoni per dover sempre dimostrare, magari dall’inizio”.

