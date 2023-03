Sono queste le parole di Giovanni Guardalà, ecco dice il giornalista a Sky Sport 24 sulla Juve dopo la vittoria nel derby.

Ecco le parole le parole di Giovanni Guardalà, il famoso giornalista parla della Juve dopo il successo nel derby, così a Sky Sport: “La vittoria nel derby dà molti motivi per sorridere ad Allegri. Intanto per la classifica che in attesa della decisione del Collegio di Garanzia dice che la Juve è settima e la zona Europa più vicina. Poi per la reazione della squadra al doppio svantaggio arrivato dopo due leggerezze difensive e un atteggiamento sbagliato, soprattutto sull’1-1, con la Juve troppo bassa, senza dare pressione e concedendo al Torino facilità di palleggio. Sorride Allegri anche per crescita continua di Kostic, uomo determinante sulla sinistra nel 3-5-2.“

Mario Mattioli su TMW Radio parla così dei bianconeri: “La Juve si sta riprendendo e recuperando i suoi uomini. Deve recuperare, non deve pensare ad altro. C’è stato il deposito del ricorso, vedremo che accadrà. Ci sono troppi lati oscuri in questa vicenda, troppa fretta di togliere questi punti. Sono tutti tentativi di fermare la Juventus, a vuoto comunque.“

