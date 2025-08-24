Dopo una campagna acquisti di tutto rispetto, accompagnata da cessioni altrettanto encomiabili, Igli Tare è intenzionato a portare al Milan altre liquidità. La destinazione in bianconero sembra persino gradita.

Il mercato estivo del Milan ha già lasciato il segno. La mano del nuovo direttore sportivo Igli Tare si è vista con decisione: non solo grandi acquisti in entrata, ma anche la capacità di gestire con lucidità una fase di uscite delicate che ha portato nelle casse rossonere oltre 200 milioni di euro. Una cifra enorme, che ha fatto sorridere il bilancio e garantito al club quella solidità necessaria per muoversi con intelligenza sul mercato. La sessione è stata caratterizzata da operazioni di rilievo, sia sul piano tecnico che mediatico. Da un lato ci sono stati addii importanti come quelli di Tijjani Reijnders, approdato al Manchester City, e di Theo Hernandez, volato all’Al Hilal. Dall’altro lato, i tifosi hanno potuto accogliere campioni di assoluto livello come Luka Modric, arrivato a parametro zero per portare esperienza e qualità in mezzo al campo, e la scommessa Pervis Estupinan, esterno di spinta prelevato dal Brighton. A questi vanno aggiunti gli innesti mirati di Koni De Winter e Samuele Ricci, che completano un quadro di mercato ambizioso e ben costruito, oltre agli altri.

Eppure, il lavoro di Tare non è terminato. Con il campionato già iniziato, la dirigenza non smette di guardarsi intorno, pronta a cogliere opportunità per equilibrare ulteriormente la rosa. In pieno accordo con Massimiliano Allegri, il Milan starebbe valutando un’altra operazione in uscita che potrebbe liberare spazio e risorse per eventuali nuovi innesti. Non c’è la volontà di rivoluzionare, ma di perfezionare: la filosofia è quella di mantenere un gruppo competitivo senza rinunciare alla sostenibilità economica. Ed è in questo scenario che prende corpo la possibilità di una cessione con destinazione bianconera.

Milan, Chukwueze nel mirino del Fulham: la situazione

Tra i nomi in uscita spicca quello di Samuel Chukwueze. L’esterno offensivo nigeriano non sembra rientrare pienamente nei piani di Allegri e di Tare, che hanno deciso di ascoltare le eventuali offerte. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, il Milan sarebbe pronto a separarsi dal giocatore, puntando in caso di cessione su un profilo più giovane e funzionale al progetto. Negli ultimi giorni si è riaffacciato con decisione il Fulham, conosciuto anche con il soprannome di Black and White Army. Il club londinese aveva già mostrato interesse per Chukwueze a gennaio, senza però riuscire a chiudere l’operazione. Ora, a pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva, è tornato a bussare alla porta di via Aldo Rossi, valutando seriamente di presentare un’offerta concreta.

Non solo l’Inghilterra, perché anche dalla Liga spagnola sarebbero arrivate alcune manifestazioni d’interesse. Ma è soprattutto la Premier League il terreno ideale per un calciatore come Chukwueze, dotato di velocità e dribbling, anche se altalenante nel rendimento. Per il Milan si tratterebbe di un’uscita utile a riequilibrare la rosa e ad alleggerire il monte ingaggi, senza rimpianti eccessivi. Il futuro dell’esterno nigeriano, dunque, potrebbe presto tingersi di “bianco e nero”. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il Fulham, spinto dalla volontà di arricchire il reparto offensivo con fantasia e imprevedibilità, riuscirà a strappare Chukwueze al Milan.