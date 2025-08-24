L’Inter è concentrata più che mai sullo sviluppo del mercato e dei trasferimenti, anche se qualche tensione di troppo sembra esserci.

L’Inter è concentrata più che mai sul calciomercato e sulla futura e a questo punto imminente stagione sportiva.

Il club di Milano sta lavorando per regalare a Cristian Chivu la migliore rosa possiible e immaginabile con la quale affrontare le big di Serie A e di Champions League, tentando di tornare a vincere trofei dopo una stagione deludente e di assoluta magra.

Per riuscirci al 100%, chiaramente è più che mai necessario che ogni membro della dirigenza abbia l’uno il 100% della fiducia sull’altro e viceversa. Anche se, a quanto pare, ultimamente ci sarebbe stata un po’ di tensione fra le parti, sempre secondo wuanto traspare.

Inter, nervi tesi: i dettagli

Piero Ausilio, non molto tempo fa, è stato accostato all’Arabia Saudita, in particolar modo all’Al-Hilal, club in cui ritroverebbe Simone Inzaghi. Il dirigente nerazzurro per il momento è totalmente focalizzato sull’esperienza a Milano, tuttavia in vista della stagione 2026/27 non si sa davvero cosa potrebbe accadere. In questo momento, comunque, secondo Stefano Donati Giuseppe Marotta e Ausilio stesso sarebbero in tensione. Una tensione magari legata al fatto che i due dirigenti hanno vedute diverse a livello di risultati sportivi edentrate e uscite, oppure semplicemente sulla potenziale uscita di scena dal club con sede in Viale della Liberazione da parte del direttore sportivo.

Insomma, che sia per una ragione o totalmente per un’altra, potrebbe comunque esserci presto una inaspettata separazione, con Baccin promosso in qualità di direttore sportivo. Non sappiamo ancora se l’evoluzione del dietro le quinte interista possa arrivare a formarsi in questo modo, tuttavia ci sono alte possiiblità che questo accada. Di sicuro l’esperienza di Ausilio a Milano è stata lunga e straordinaria, ma come sappiamo tutte le storie d’amore volgono al termine, soprattutto in uno sport come il calcio in cui le variazioni dentro e fuori dal campo sono all’ordine del giorno.

Quel che sappiamo con assoluta certezza è che dall’Arabia Saudita continuano ad arrivare rumors sul forte interessamento dell’Al-Hilal verso il dirigente italiano. Vedremo se queste sirene verranno confermate oppure, esattamente all’opposto, Ausilio rimarrà a guidare il mercato interista anche in vista del 2026/27. Intanto, almeno per adesso, la concentrazione è massima in particolar modo per la stagione che deve ancora iniziare ufficialmente. Soltanto dopo si potrà effettivamente parlare del futuro, anche dei dirigenti.