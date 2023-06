L’opinionista Paolo Condò si esprime così sulla finale di Champions League.

Paolo Condò su La Repubblica anticipa i temi di Manchester City-Inter. “Al Manchester City non mancano né gioco né calciatori, invece, e il compito dell’Inter sabato a Istanbul sarà durissimo, come del resto si ripete dalla sera in cui Guardiola si è preso una vistosa rivincita sul Real”.

Josep Guardiola

“Da allora non è cambiata la cifra del City, che ha vinto Premier e FA Cup e quindi insegue il rarissimo Treble (la vittoria nelle tre principali competizioni stagionali), un po’ motivazione e un po’ ossessione. È cambiata semmai la percezione dell’Inter, che ha vinto la coppa Italia, ha chiuso terza in campionato, e soprattutto ha alzato in misura netta il suo livello di gioco. Farlo a fine stagione è davvero una rarità, chissà se vorrà dire qualcosa in concreto“.

L’articolo Condò: “Il compito dell’Inter sarà durissimo anche se ha alzato nettamente a fine stagione il livello del suo gioco” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG