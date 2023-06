L’opinionista Paolo Condò ha analizzato le tre finali europee perse dalle italiane.

Paolo Condò su La Repubblica sottolinea che Inter, Roma e Fiorentina hanno perso le rispettive finali per dettagli. “Il sangue freddo non si compra. Almeno in parte, però, si può allenare con l’esperienza”.

Lautaro Martinez

“Per consolarci delle tre sconfitte subite dai club italiani nelle finali di coppa c’è poco altro da dire: Lautaro e Lukaku si sono aggiunti a Belotti e Mandragora nella Spoon River delle occasioni perdute, e anche l’Inter è tornata a casa con un baule di rimpianti. L’Inter ha dato molto filo da torcere al Manchester City, ma quando è giunto il suo momento l’ha lasciato sfilare. […] Si dice sempre che a questi livelli — i massimi, non dimentichiamolo — un errore non venga perdonato. Parzialmente vero. Lautaro ha perdonato Akanji. È stato poi Rodri a non perdonare Lautaro“.

L’articolo Condò: “Il sangue freddo non si compra, l’Inter ha dato molto filo da torcere al City, Rodri non ha perdonato Lautaro” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG