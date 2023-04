Paolo Condò ha fatto il punto sulle squadre in lotta per un posto Champions dopo questo turno di campionato, soffermandosi sull’Inter

Intervenuto sulle colonne de La Repubblica, Paolo Condò ha parlato anche dello strano momento dell’Inter tra campionato e Champions League, ed in generale di tutte le altre squadre in lotta per un posto tra le prima quattro.

LE PAROLE DI CONDÒ –: «È stata una tappa di trasferimento tra andata e ritorno dei quarti di coppe, costosa, se è vero che soltanto 8 delle 23 “europee” in campo (la Fiorentina gioca oggi) hanno vinto. Il terzo posto della Roma è arricchito dalla prospettiva di ospitare sia il Milan che l’Inter, dirette concorrenti per la Champions e allo stesso tempo protagoniste della Champions in corso. L’Inter in particolare, staccata di 5 punti, è il riferimento su cui corre Mourinho, e già questo è un romanzo. L’Inter che vive questo finale di stagione come una compagnia di ronin, disposti a cacciare con determinazione la gloria europea ma non il traguardo amministrativo necessario al club, come se questo fosse per molti un ultimo hurrà».

L’articolo Condò: «Inter? Disposti a cacciare con determinazione la gloria europea ma…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG