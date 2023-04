A Sky Sport, Paolo Condò ha detto la sua sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus

Ospite a Sky Sport, con queste parole Paolo Condò apre una parentesi sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus:

INTER JUVENTUS- «Rimarrei sorpreso dovessi vedere Dzeko in campo dal primo minuto. Ora che finalmente è arrivata la grande prestazione di Lukaku credo che Dzeko possa essere una eccellente terza opzione quando il belga o Lautaro non sono in forma. Credo che Inzaghi avesse in mente Lautaro-Lukaku come coppia offensiva titolare, Dzeko è eccellente come terza opzione ma il secondo gol di Lukaku è un messaggio preciso. In una partita così importante io vedrei meglio la copia titolare. E la squalifica tolta sembra un attore messaggio a favore di Lukaku»

L’articolo Condò: «Inter-Juventus, rimarrei sorpreso da una cosa» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG