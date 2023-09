L’opinionista Paolo Condò ha dato una lettura alternativa del motivo che ha portato il belga a non accettare il ritorno in nerazzurro.

Paolo Condò su La Repubblica sostiene che non sia stata la panchina nella finale di Champions League a convincere Romelu Lukaku a cambiare aria; ecco la sua versione dei fatti. “Inzaghi ha assorbito la botta di Lukaku dandone un’interpretazione diversa dalla vox populi che lo vuole sdegnato per la panchina di Istanbul. Per lui Romelu se n’è andato perché ha capito che l’ascesa di Lautaro è ormai compiuta, e l’aspirazione a recitare da leader tecnico come ai tempi di Conte non è più realistica. Lo stesso spogliatoio, guidato dal Toro e da Barella, è stato chiaro nel tagliar fuori il belga al primo telefono staccato“.

Romelu Lukaku

L’Inter dopo aver ceduto Onana al Manchester United aveva i soldi per comprare il cartellino del belga ma al momento di concludere l’affare l’attaccante non ha risposto alle telefonate dei dirigenti e dei compagni. Si vociferava che il motivo fossero le trattative parallele dell’ex Chelsea con Juventus e Milan ma la verità non è mai fuoriuscita. Lukaku effettivamente viene descritto sempre come un giocatore che ha bisogno del massimo della fiducia per esprimersi al 100%: dietro il suo voltafaccia potrebbe esserci il fatto di aver capito che non poteva più essere l’uomo più rappresentativo nella squadra di Inzaghi. Le panchine nelle sfide cruciali della scorsa Champions League hanno fatto il resto.

L’articolo Condò: “Inzaghi è convinto che Lukaku se ne sia andato per l’ascesa di Lautaro” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG