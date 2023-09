Il noto giornalista Paolo Condò ha espresso il proprio pensiero sull’Inter dopo questo inizio importante di stagione

Intervenuto su Repubblica, Paolo Condò ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi.

LE PAROLE – «Inzaghi, che lo scudetto non l’ha ancora vinto, in analoga situazione non ce l’avrebbe fatta: le quattro vittorie, invece, hanno cementato il rapporto con la gente nerazzurra, e se ne è convinta pure la società che gli ha prolungato il contratto dopo una primavera a storcere il naso per le troppe sconfitte in campionato».

L’articolo Condò: «Inzaghi ha la fiducia di tutto il mondo Inter» proviene da Inter News 24.

