Si prospetta una pioggia di stelle a San Siro per il prossimo Inter-Milan, tante le ex leggende presenti al derby

Ormai manca sempre meno. L’Intera città di Milano aspetta solamente le ore 18 di domani, sabato 16 settembre, per l’attesissimo derby tra Inter e Milan. Come sempre accade per le stracittadine milanesi, lo Stadio di San Siro si prepara ad indossare il suo abito migliore, con l’ennesimo tutto esaurito in programma.

Come riportato da Tuttosport, oltre il pienone di spettatori (75 mila sono quelli attesi), ci sarà anche spazio per tante ex leggende di ambo le squadre. Confermata la presenza di Fabio Galante, Andrea Ranocchia, Alessandro Altobelli, Francesco Colonnese, Nicola Berti ed Evaristo Beccalossi. Tuttavia non si esclude la presenza di ben altri campioni del passato ad occupare l’apposita sala hospitality della tribuna.

L’articolo Inter-Milan, pioggia di stelle a San Siro: ecco gli ex presenti al derby proviene da Inter News 24.

