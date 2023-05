Il giornalista Paolo Condò ha detto la sua in merito alla sconfitta del Milan contro lo Spezia e del match tra Inter e Sassuolo

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò analizza così la sconfitta del Milan sul campo dello Spezia, a pochi giorni dall’euroderby di ritorno coi nerazzurri:

SPEZIA MILAN- «La sconfitta del Milan viene da lontano, dal mercato. Anche questa sera i nuovi acquisti sono stati molto deludenti. Il rendimento scende di molto dopo gli undici titolari. La sconfitta è grave, come quella dell’Atalanta, ora rilancia anche la Roma in chiave Champions League. La componente sfortuna c’è, oggi il Milan ha preso anche due pali, ma non lo ridurrei a questo».

INTER SASSUOLO- «Il gruppo Inter ha portato la squadra al top della forma nel momento decisivo e con meno infortunati delle altre grandi squadre, questo è un grande merito di Inzaghi e di tutto lo staff»

