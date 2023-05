Ai microfoni di Sky Sport, l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ad una manciata di minuti dal fischio d’inizio del match col Sassuolo

Con queste parole Beppe Marotta si mostra soddisfatto dell’operato di Inzaghi sulla panchina nerazzurra, spostandosi poi sul fituro di Lukaku:

INTER- «Grande prova di maturità? Servono valori importanti contro una squadra insidiosa per tradizione e capacità attuali, l’aspetto mentale è importante. Prolungamento Inzaghi? Siamo felici e contenti di averlo come allenatore, sta facendo un ottimo lavoro, del futuro si parlerà più avanti. Ha ancora un anno di contratto, la società e lui stesso valuteremo i programmi, credo non ci saranno problematiche. Ora viviamo il presente ricco di contenuti e affrontiamo questo esame di stasera prima della prova di martedì».

INZAGHI

«Inzaghi allenatore a prescindere da come finirà la stagione? Non abbiamo mai detto il contrario, è evidente che ci sarà continuità, ha un contratto con noi. Siamo certamente felici di Inzaghi, ci sono alti e bassi nella stagione, questo è un momento contraddistinto da grandi prestazioni e risultati. C’è stato un momento dove non andavano bene e la dirigenza era più apprensiva, eravamo più vicini all’allenatore e c’era più tensione, è un gioco di squadra che va fatto in ambito sportivo».

LUKAKU-

«Sapete che è in prestito fino al 30 giugno, poi torna al Chelsea, il padrone del destino del giocatore. Non sappiamo chi sarà il loro allenatore, chi farà i programmi. Faremo più avanti le valutazioni per valutare la cosa, ora siamo molto concentrati sul presente fatto di appuntamenti di caratura straordinaria uno dopo l’altro»

L’articolo Marotta: «Felici e contenti di Inzaghi. Su Lukaku posso dire…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG