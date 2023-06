Condò a Sky Calciomercato ha commenatto le ultime novità relative alla questione Superlega Juve.

SUPERLEGA JUVE – «Agnelli continuava a pensare che la Superlega era una cosa possibile, ma le inglesi non vogliono partecipare, il Psg nemmeno. Per questo io, al di là del pensiero che avrà la Corte Europea, da tempo dico che non ha senso. Si può fare un turneo misto italo-spagnolo?».

