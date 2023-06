Italia Under 19: il ct Bollini convoca quattro giocatori della Juve per lo stage verso l’Europeo. Ecco chi sono

L’Italia Under 19 si radunerà da giovedì 8 a lunedì 12 giugno per uno stage a Coverciano per preparare l’Europeo in programma dal 3 al 16 luglio a Malta dove nel girone affronterà i padroni di casa, il Portogallo e la Polonia.

Il ct Bollini ha convocato 27 giocatori, tra quattro elementi provenienti dalla Juve Primavera. Questa la lista.

Portieri: Nicola Bagnolini (Bologna), Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone)

Difensori: Christian Biagetti (Fiorentina), Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna)

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Nicolò Contiliano (Spal), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Jonas Harder (Fiorentina), Riccardo Pagano (Roma)

Attaccanti: Federico Accornero (Genoa), Luigi Cherubini (Roma), Luca D’Andrea (Sassuolo), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Tommaso Mancini (Juventus), Antonio Raimondo (Bologna), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza)

