L’opinionista Paolo Condò indica dove secondo lui sta il grosso miglioramento dei nerazzurri.

Paolo Condò sottolinea quanto stia incidendo nel buon rendimento dell’Inter il fatto che gli attaccanti siano tornati a segnare con continuità. “Sono tornati gli attaccanti finalmente perché in realtà l’Inter creava tanto anche prima“.

esultanza gol Lautaro Martinez

“Il grande problema era per ciascuno degli attaccanti l’assenza di gol, contavamo da quante partite ognuno di loro non riusciva a segnare. Poi si è aperta la diga Sulla carta semifinale di CL ancora più bella L’Inter in questo momento è la squadra più in salute del campionato, anche più del Napoli. La partita chiave è stata quella di Empoli, si è sbloccato Lukaku e da lì si è aperta la cataratta“.

