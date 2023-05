Inter-Sassuolo, Inzaghi cambia ancora per il match di sabato sera: spazio a Lukaku in attacco e Handanovic in porta

Secondo quanto riportato da Tuttosport, con il Sassuolo l’Inter farà turnover ma sarà ragionato: non si esclude un impiego dal 1′ di Handanovic, con Gosens che ripartirà dalla panchina e Lukaku-Correa in attacco.

Sicuro l’utilizzo di Brozovic in regia e probabile quello di Mkhitaryan sul centro-sinistra, potrebbe toccare a Barella rifiatare (al suo posto Gagliardini). In difesa tornerà D’Ambrosio, con De Vrij e Acerbi, sulle corsie esterne Dumfries, Darmian e Bellanova per due maglie.

L’articolo Inter-Sassuolo, Inzaghi cambia ancora: spazio a Lukaku e Handanovic proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG