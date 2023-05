Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni commenta così quanto accaduto ieri tra Roma ed Inter.

Ivan Zazzaroni ha espresso il suo punto di vista sulla gara di ieri pomeriggio sul Corriere dello Sport. “Non ho più voglia di parlare dell’evidente superiorità dell’Inter, che ha potuto far riposare Dzeko e tenere a lungo in panchina Lautaro e Mkhitaryan e che all’Olimpico ha fatto il minimo indispensabile per prendere i tre punti. Non ho più voglia di sottolineare il peso delle assenze di Smalling, Wijnaldum e Dybala, che ieri aveva nelle gambe soltanto venti minuti, a giudicare dallo spazio che Mourinho gli ha potuto concedere”.

Jose Mourinho

“Non ho più voglia di parlare degli arbitri, che non hanno in simpatia José: del resto lui non ha mai fatto nulla per ingraziarseli. Secondo numerosi commentatori li ha spesso usati per coprire le proprie manchevolezze. Non ho più voglia di parlare di una società Roma che da un anno lascia solo l’allenatore più importante della sua storia, sedotto nella primavera del 2021 con promesse di grandezza evaporatesi dopo pochi mesi; un fuoriclasse del calcio e della vita costretto a mangiare continuamente merda: in tutta la carriera non aveva mai allenato un gruppo con limiti tecnici e numerici così vistosi. Non ho più voglia di elencare i gol che la Roma si è fatta da sola: ne ho contati almeno una dozzina in pochi mesi. Non ne ho voglia perché ormai serve a poco. Nel calcio non si può procedere all’infinito per miracoli e Mourinho ne ha compiuto un numero considerevole”.

L’articolo Zazzaroni: “L’Inter ha avuto una superiorità evidente e ha fatto il minimo indispensabile all’Olimpico” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG