L’opinionista Paolo Condò parla a Sky Sport 24 dell’Inter e della difesa dei nerazzurri, ecco le sue parole.

Queste le parole del giornalista Paolo Condò, che ha parlato a Sky Sport 24 dell’Inter e della sua difesa: “Il precampionato non mi scalda in generale, sappiamo che la difesa dell’Inter è in questo momento la miglior difesa del campionato italiano.“

Milan Skriniar

Aggiunge il giornalista: “Sappiamo che su Skriniar grava sempre l’ombra del mercato, ma se il prossimo 1° settembre le cose dovessero rimanere così, io rimarrei convinto del fatto che l’Inter ha la miglior difesa del campionato.“

Conclude così: “Lo scorso anno l’Inter ha perso punti importantissimi in corrispondenza con l’assenza di Brozovic, quest’anno credo che con Asllani non ci sarà più quel buco visibile nel ruolo, dove Inzaghi aveva provato ad adattare altri giocatori.“

Galeone alla Gazzetta dello Sport invece la vede così: “Io vedo il Milan: ha gioco e idee chiare. L’Inter ha aggiunto Lukaku e Asllani, che a me piace tantissimo, poi se perderà Skriniar qualche problema può averlo. Ma la Juve con questi giocatori lo scudetto non lo vince mai: parola di Galeone.“

