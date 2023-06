Il giornalista Paolo Condò sottolinea le differenze tra le strategie di mercato di nerazzurri e rossoneri.

Inter e Milan stanno dando a tanti derby di mercato pur avendo filosofie e politiche societarie diversissime: ne ha parlato Paolo Condò a Sky Sport. “Il Milan fa benissimo a inserirsi su Frattesi perché è l’italiano più importante di tutti”.

Giuseppe Marotta

“Mi sembra strano che il Milan non abbia già chiuso su Frattesi, considerando che i rossoneri hanno intrapreso la strada del risanamento finanziario e non come i nerazzurri che hanno sposato l’istant team e il player trading. Bisogna che il Milan la chiuda prima che sia troppo tardi“. I nerazzurri secondo le ultime notizie potrebbero chiudere a giorni per il centrocampista del Sassuolo visto che ormai Brozovic è stato ceduto.

