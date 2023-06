Lorenzo Pirola, difensore dell’Italia U21, ha parlato dopo la vittoria contro la Svizzera degli azzurrini: le sue dichiarazioni

Lorenzo Pirola ha parlato a Rai Sport dopo il 3-2 dell’Italia U21 alla Svizzera.

LE PAROLE – «La partita è andata come volevamo noi nel primo tempo, poi abbiamo preso una rete sfortunata che ha dato coraggio a loro. Ci hanno dato qualche preoccupazione in più, ma siamo stati bravi a portare a casa il risultato che volevamo. Con la Norvegia servirà l’Italia del primo tempo e quella vista contro la Francia. Dopo cose come queste il gruppo si compatta o si sfalda, oggi abbiamo dimostrato di esserci compattati».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG