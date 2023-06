Fabiano Parisi, giovane esterno dell’Italia U21, ha parlato dopo la vittoria degli azzurrini contro la Svizzera

Fabiano Parisi, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dell’Italia Under 21 contro la Svizzera per 2-3 dove ha segnato il gol del momentanteo 0-3.

LE PAROLE – «Faccio i complimenti a tutti i miei compagni e allo staff, non era facile come partita. L’abbiamo approcciata bene, poi nel secondo tempo, soprattutto i primi minuti, dovevamo rientrare con la testa giusta. Sappiamo che la Svizzera è squadra di qualità e infatti abbiamo preso due gol. Non abbiamo approcciato bene il secondo tempo, si è vista la differenza col primo. Siamo stati bravi a rimanere in partita, non era facile portarla a casa. Dedica Mio padre sicuramente complimenti non me li faceva. Mi diceva sempre dove dover migliorare. Questo gol è dedicato a lui».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG