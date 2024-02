Il giornalista Paolo Condò, sulle colonne della Repubblica, ha parlato della sfida tra Inter d Juve.

PAROLE – «Uno scontro diretto così prematuro lascia aperta alla Juve una prospettiva. Se l’Inter si sta confermando, la squadra di Allegri è nel corso di un processo di crescita, e l’entusiasmo che ha fatto fin qui da propellente non sparirà per una sconfitta di misura a San Siro (sia pure con Szczesny strepitoso). Si può discutere l’impiego dal 1’ di Yildiz, ma non criticare perché la curiosità di vedere un simile talento alla sua prima grande partita era una tentazione: riservando a Chiesa l’ultimo terzo di gara, però, Allegri l’ha iscritto alla fase meno adatta alle sue doti. Il suo scatto avrebbe inciso di più nel campo aperto del primo tempo. È evidente che il prossimo step di sviluppo debba essere la compresenza di Vlahovic, Yildiz e Chiesa, almeno a partita in corso».

The post Condò: «Per la Juve c’è ancora questa prospettiva» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG