Condò risponde ad Allegri: «Scudetto? Sono d’accordo quando…». Il giornalista analizza le frasi di Allegri sulla lotta scudetto

Negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha risposto ad Allegri, che ha fissato nel quarto posto l’obiettivo stagionale della Juve. Cosa ha detto sulla corsa Champions, con Milan coinvolto:

LE PAROLE – «Io sono d’accordo con Allegri quando dice che non deve vincere il campionato, ma non lo sono nel momento in cui dice che arrivare tra le prime quattro è un ottimo risultato per la sua squadra. Non è un grande risultato, l’arrivare tra le prime quattro per la Juventus dovrebbe essere solamente il minimo».

