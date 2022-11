Sono queste le parole di Paolo Condò, il giornalista parla sulla prestazione dell’Inter contro il Bayern Monaco.

Ecco le parole del giornalista Paolo Condò che discute della prestazione dell’Inter contro il Bayern Monaco in Champions League, ecco le sue parole a Sky Sport: “La partita dell’Allianz Arena è stata ciò che ci si aspettava. Sia Inter che Bayern Monaco hanno giocato col minutaggio delle loro star. I nerazzurri sono partiti meglio con le due conclusioni di Barella, delle palle-gol.“

Conclude così il giornalista: “Dopo è stato Gosens a innescare l’occasionissima per Lautaro Martinez, a cui è risultata difficile una deviazione sotto porta non proprio impossibile. Nel finale è venuto fuori in cattedra il Bayern Monaco con il colpo di testa di Pavard e il gol nella ripresa dell’intramontabile Choupo-Moting.” Insomma l’Inter ha veramente sorpreso tutti con il passaggio del turno, gestendo nonostante la sconfitta le forze dei giocatori nell’ultima partita.

