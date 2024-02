Condò sicuro: «9 punti di vantaggio sulla Juve? I tifosi dell’Inter possono scongiuri, ma…». L’opinione del giornalista

Il giornalista Paolo Condò a Sky Sport ha dato la sua opinione sul vantaggio accumulato dall’Inter nei confronti della Juve in campionato.

CONDO’ – «Rispetto a 20 giorni fa è cambiata la situazione in campionato per l’Inter. I tifosi sono liberi di fare scongiuri, ma è diverso avere vantaggio di 9 punti da essere lì lì con la Juve. Questo per l’approccio alla fase ad eliminazione diretta in Champions può cambiare qualcosa».

