Thuram a San Siro: c’è l’ex Juve per Inter Atletico Madrid di Champions League. In campo gioca suo figlio Marcus

Lilian Thuram è sugli spalti di San Siro per assistere a Inter Atletico Madrid, match valido per gli ottavi di finale di andata di Champions League.

L’ex difensore della Juve è stato pizzicato dalle telecamere di Sky Sport prima del fischio d’inizio. Thuram, come già successo altre volte in questa stagione, è a San Siro perché in campo gioca suo figlio Marcus, vera e propria rivelazione dell’Inter.

The post Thuram a San Siro: c’è l’ex Juve per Inter Atletico Madrid appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG