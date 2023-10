Paolo Condò, noto giornalista, ha commentato l’ultima giornata in Serie A: Milan di Pioli nel segno di Pulisic

Dalle colonne di Repubblica, Paolo Condò ha parlato così dell’ultima giornata di campionato. Milan trascinato da Pulisic:

«Lautaro, Pulisic, Okafor e Osimhen: sei gol simili legano il destino delle big. Il treno dell’alta classifica è partito e dei passeggeri previsti mancano clamorosamente all’appello le due romane, con oggi la Fiorentina e magari il Sassuolo che dovranno provare a scegliere il loro destino. In tre vivono la testa del treno, quella in cui si parla di Scudetto: le due milanesi e il Napoli, che pure se in ritardo di quattro punti ha la forza di chi ha attraversato una crisi e, in qualche modo, pare pure averla risolta. E qui si arriva ai gol i cui marcatori sono elencati nel titolo del pezzo: tutti con cross da sinistra, sei gol simili che sembrano legare il destino delle squadre coinvolte. Chiusura con un dato che evidenzia il difficilissimo avvio di Roma e Lazio: lo scorso campionato le milanesi fecero 5 punti in più, in questo sono già 21 di distanza dopo appena sette turni».

